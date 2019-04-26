Файзрахманов о премии им. Габдуллы Тукая: Я всю свою творческую жизнь шел к этой награде

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Народный артист России и Татарстана Айдар Файзрахманов получил государственную премию им. Габдуллы Тукая на открытии концертного зала им. Ильгама Шакирова и торжественном мероприятии, посвященном Дню родного языка и 133-и летию поэта Габдуллы Тукая.

«Сегодняшний день — особенный, он мне приятен вдвойне, потому что я стал лауреатом тукаевской премии нашей республики — это самая высокая награда в области искусства и культуры Татарстана», — сказал Айдар Файзрахманов.

Культурный деятель получил премию за вклад в татарское фольклорное наследие, цикл литературно-музыкальных вечеров «Олы юл», сборники «Онытырга момкин тугел» и «Яшэу барыбер кызык», «Олы юл», «Борчылма».

«Это очень волнительно, я всю свою творческую жизнь шел к этой награде. Люди должны идти в концертный зал им. Ильгама Шакирова так же, как сегодня они пришли на праздник поэзии и праздник Тукая. Творцы должны работать так, чтобы здесь всегда был аншлаг», — заявил Народный артист России и Татарстана.

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