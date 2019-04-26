На проспекте Победы в Казани судебные приставы снесли летнее кафе

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Приставы снесли летнее кафе на проспекте Победы в Казани, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Сегодня судебные приставы Межрайонного отдела исполнили решение Приволжского районного суда Казани о сносе самовольной постройки. По решению суда, собственник должен был в течение месяца снести летнее кафе, однако требования не выполнил», – уточнила Халимова.

В итоге приставы принудительно отключили постройку от коммуникаций и вызвали спецтехнику для сноса летнего кафе, площадью 70 квадратных метров.

Должнику теперь предстоит оплатить работы по демонтажу.

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