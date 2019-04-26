На полях чемпионата WorldSkills Kazan 2019 состоится саммит по улучшению системы подготовки кадров

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). В рамках проведения деловой программы 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани состоится саммит глав министерств по подготовке профессиональных кадров. Об этом стало известно на приеме чрезвычайных и полномочных послов в Москве, сообщает пресс-служба оргкомитета чемпионата.

«Мы приглашаем министров, отвечающих за развитие профессионального образования в своих странах, чтобы в ходе обсуждения выработать инновационные решения в сфере подготовки кадров для новой экономики и преобразования рынка труда», — сказала министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Подобная презентация собственных практик по подготовке профкадров в каждой из стран позволит не только оценить свои методы работы с профессионалами, но и перенять опыт тех, кто работает с иными инструментариями.

«Одна из главных задач, которую необходимо решить в ближайшее время, — уменьшить разрыв между требованиями экономики и подготовкой кадров. Экономика развивается гораздо быстрее. Мы надеемся, что с помощью движения WorldSkills мы объединим опыт профессиональной подготовки специалистов разных стран», — отметил генеральный директор «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

В деловой программе WorldSkills Kazan 2019 примут участие свыше тысячи представителей корпораций и образовательных институтов, политических деятелей и лиц, принимающих решения по вопросам кадрового обеспечения, из 80 стран мира. В соревновательной программе в 56 компетенциях будут задействованы более 1400 конкурсантов из 69 стран.

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