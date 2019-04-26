Народного артиста Татарстана Салавата Фатхетдинова ограбили в Барселоне

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Народного артиста РТ Салавата Фатхетдинова ограбили в Барселоне. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Друзья, я хочу обрадовать не вас, а врагов. Мы с сыном Рустамом находимся в полицейском участке Барселоны. Нас первый раз в жизни ограбили. Разбили стекло машины и забрали все», – пишет Фатхетдинов в социальной сети.

Артист рассказал, что они с сыном остались в одних спортивных костюмах, у них один телефон на двоих.

«Когда мы вернемся, напишу, а пока знайте, что самое прекрасное – это жить в Татарстане», – подытожил народный артист республики.

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