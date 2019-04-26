В Татарстане откроется горячая линия по правам призывников

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). В понедельник, 29 апреля, в Татарстане заработает горячая линия с целью оказания правовой поддержки и обеспечения соблюдения прав призывников, сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РТ.

Проконсультируют граждан по спорным ситуациям, а также дадут исчерпывающие ответы представители Уполномоченного по правам человека, Военного комиссариата и Адвокатской палаты РТ.

Задать интересующие вопросы граждане могут с 9 утра и до 5 вечера по телефонам: (843) 236-00-71, (843) 236-40-17, (843) 236-40-62, (843) 236-89-15.

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