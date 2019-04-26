Инклюзивная среда в головах общества: в Казани прошел семинар по профобучению инвалидов в РТ

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Сегодня в Казанском строительном колледже состоялся республиканский семинар для представителей сферы профобразования об особенностях обучения студентов с инвалидностью и проблемами здоровья.

«Как и во всех регионах Российской Федерации, мы озабочены развитием инклюзивного образования. Говоря откровенно, есть много вопросов при организации обучения профессиям детей, у которых есть хоть малейшие отклонения в здоровье, ведь здесь необходим строго индивидуальный подход с учетом имеющегося заболевания», — констатировала в начале приветственного слова начальник Управления профессионального образования Министерства образования и науки РТ Анна Сидоренко.

В то же время она подчеркнула, что в Татарстане при участии федерального центра создана сеть центров развития инклюзивного профессионального образования. Это два региональных ресурсных учебно-методических центра (один на базе Казанского строительного колледжа, другой — на базе Бугульминского строительно-технического колледжа) и две базы профессиональных образовательных организаций: Казанский торгово-экономический техникум и Набережночелнинский педагогический колледж.

«Они созданы федеральными грантами, поддержкой республики. Их основная задача — выстраивание системной работы с особенными детьми, начиная с адресной профориентации и заканчивая содействием в трудоустройстве. Вам необходимо обращаться к ним за поддержкой, они призваны оказать вам всю посильную методическую помощь», — сказала Анна Сидоренко, обращаясь к 120 делегатам из 61 образовательной организации, участвующей в семинаре.

Она подчеркнула, что проблему необходимо решать системно, а не ограничиваться отчетной встречей с несколькими инвалидами и их родителями, на которых им рассказывают о преимуществах обучения в конкретном колледже или техникуме.

«Они еще только планируют к нам поступать, а мы уже должны знать, как именно их необходимо обучать, как составить для них индивидуальную траекторию образования. Инклюзивная среда — это не только пандусы и подъемники — инклюзивная среда у нас в головах, в нашем понимании их индивидуальности. Давайте учить их тому, что они могут и что им нравится делать», — обрисовала фронт задач специалист Министерства образования РТ.

Как Сидоренко пояснила «Татар-информ», для систематизации работы во всех профессиональных образовательных организациях, даже если в них не обучаются в настоящий момент инвалиды, должны быть созданы необходимые учебно-методические и инфраструктурные условия.

Участники семинара учились сегодня составлять для особенных студентов специальные адаптированные образовательные программы, позволяющие не только обучать ребят с особенностями развития, но и грамотно и полноценно их социализировать. Уже в новом учебном году, по словам Сидоренко, все образовательные организации должны иметь такие программы.

«Мы наблюдаем динамику увеличения количества инвалидов и детей с ОВЗ, желающих получить профессиональное образование. Это хороший показатель, и говорит он о том, что в обществе появляется понимание того, что люди с ограниченными возможностями здоровья понимают необходимость наличия профессиональных навыков и не боятся доверять нашим образовательным организациям», — заверила Анна Сидоренко.

В этом году в системе профобразования обучаются более полутора тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Из них порядка 900 — это обучающиеся с задержкой умственного развития.

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