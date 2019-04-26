Помощник Президента РФ провел в Казани прием граждан, написавших обращения Владимиру Путину

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Помощник Президента России Анатолий Серышев сегодня провел в Казани прием граждан, которые ранее обратились с заявлениями к Владимиру Путину. В числе прочих Серышев рассмотрел вопросы о строительстве детсада и школы. Об этом сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

Ряд обращений Анатолий Серышев рассмотрел с выездом на место. Они касались строительства детского сада в микрорайоне «Волжские просторы», ремонта здания «Культурный центр "Чулпан"», а также замены лифта в доме № 3/7 по улице Чехова города Казани.

Затем работа мобильной приемной Президента Российской Федерации была продолжена в приемной Президента России на улице Кремлевской в Казани. «Заявителями были поставлены проблемные вопросы о нехватке школ в микрорайоне "Салават Купере", обустройства футбольного поля для жителей жилого массива Карьер и ремонта асфальтового покрытия по улице Коллективной города Казани», – говорится в сообщении пресс-службы.

Прием граждан прошел с участием прокурора РТ Илдуса Нафикова, Главного федерального инспектора по Татарстану Рената Тимерзянова, руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан Асгата Сафарова, а также отраслевых министров и представителей органов местного самоуправления.

По результатам проведенного приема граждан помощником Президента РФ были даны поручения руководству республики о решении вопросов, указанных в обращениях заявителей, с обязательным докладом в адрес Президента России о результатах их исполнения.

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