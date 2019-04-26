Техобслуживание вертолетов «Ансат» в Мексике откроют в 2020 году

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). «Вертолеты России» и мексиканская компания Craft Avia Center договорились открыть центр техобслуживания вертолетов «Ансат». Ввести площадку в эксплуатацию планируется в 2020 году, сообщил заместитель генерального директора холдинга по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков.

«В активной стадии находится создание центра технического обслуживания вертолетов типа Ансат в мексиканском городе Гвадалахара. Этот проект компания Craft Avia Center реализует в тесном сотрудничестве с холдингом "Вертолеты России"», — рассказал Чечиков.

Отметим, что переговоры прошли на площадке международного аэрокосмического салона FAMEX-2019. На этом мероприятии Республику Татарстан представляет казанская фирма «МВЕН» с самолетом для сельскохозяйственных работ и быстродействующими парашютными системами спасения.

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