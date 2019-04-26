По итогам Open Innovations Startup Tour челнинец получил приглашение в «Сколково»

(Набережные Челны, 26 апреля, «Татар-информ). По итогам Open Innovations Startup Tour челнинец Рустем Галимов, как один из призеров конкурса на лучший инновационный проект, получил приглашение на стартап-конференцию Восточной Европы Startup Village, которая пройдет в конце мая в Инновационном центре «Сколково», сообщает пресс-служба Open Innovations Startup Tour.

Рустем Галимов является создателем биометрической системы контроля управления доступом с функцией бесконтактного считывания отпечатков пальцев. Он стал одним из победителей конкурса инновационных проектов в номинации «Информационные технологии», а также обладателем 300 тысяч рублей.

С 5 февраля по 24 апреля представители «Сколково», топ-менеджеры крупных компаний, эксперты побывали в Кемерово, Омске, Ставрополе, Якутске, Тольятти, Набережных Челнах, Липецке, Челябинске, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

На мероприятиях Startup Tour побывали более 6 тыс. участников. Они представили 630 проектов. По итогам грант-финалов 10 проектов получили по 300 тысяч рублей. Авторы 93 проектов получили приглашения в ИЦ «Сколково».

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