Сбербанк изучает возможность расширения в регионы исламских финансов

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Егор Никитин). Сбербанк рассматривает различные сценарии расширения своего присутствия в регионы исламских финансов. Среди приоритетных направлений — страны Персидского залива. Об этом на площадке форума KazanSummit 2019 в столице Татарстана рассказал заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Олег Ганеев.

Он напомнил, что в настоящее время мировой рынок исламских финансов движется к отметке 7 трлн долларов. И почти половина этих финансовых потоков сосредоточена в государствах Персидского залива.

«Поэтому один из вариантов, который сейчас анализируется, — расширение нашего присутствия в этом регионе. Мы изучаем разные варианты и готовим их для рассмотрения руководством Сбербанка», — отметил Ганеев.

Конкретная модель расширения присутствия еще не выбрана, эффективность каждой из них сейчас просчитывается специалистами банка, пояснил журналистам советник заместителя председателя правления Сбербанка Бехнам Гурбан-Заде.

«Нам необходимо просчитать эффективность разных путей расширения в этом регионе — создание физического представительства, либо работать там из России, структурируя сделки согласно требованиям исламских финансов. Сейчас идет расчет эффективности этих моделей развития», — отметил Гурбан-Заде.

По словам представителей Сбербанка, за прошедший год финансовое учреждение прошло большой путь в плане практического применения операций в сфере партнерских финансов. За это время была подготовлена серьезная аналитика, связанная с развитием исламских финансов как в целом в мире, так и в России.

Работа Сбербанка шла по двум направлениям — привлечение инвестиций и реализация «финансового моста» с мусульманскими странами.

«Это позволит нашим производителям использовать инструмент шариат-комплаенса для открытия новых рынков сбыта», — объяснил журналистам Олег Ганеев.

Он добавил, что согласно расчетам аналитиков, сегмент исламских финансов растет опережающими темпами во всем мире. В период с 2016 года данный рынок увеличился уже на 60%.

В то же время ряд продуктов Сбербанка в этом быстрорастущем сегменте уже реализован. Речь идет о лизинговых сделках и поставках сельскохозяйственной продукции в страны Персидского залива. Недавно состоялась сделка по поставке российской продукции в регион Средней Азии, Сбербанк выступал в ней банком-гарантом.

«Спрос на халяльные товары и продукцию растет по всему миру, поскольку они социально адаптированы и более качественные. Есть много составляющих, которые позволяют этому рынку постоянно расширяться. И мы хотим участвовать в этом процессе», — заключил зампред правления ПАО «Сбербанк».