Минсельхозпрод РТ пригласил горожан на сельхозярмарки, где можно купить продукцию по доступным ценам

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Минсельхозпрод РТ пригласил горожан на весенние сельскохозяйственные ярмарки, где цены на продукты будут ниже, чем в торговых сетях.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в аграрном ведомстве, завтра, 27 апреля, в Казани, Набережных Челнах и поселках Октябрьский (технополис «Новая Тура») и Осиново (торговый центр «Радужный») Зеленодольского муниципального района состоятся ярмарки, организованные Минсельхозпродом РТ и муниципалитетами.

На этих ярмарках горожане смогут купить до доступным ценам сельхозпродукцию и продовольственные товары, доставленные из районов и городов республики.

Сельхозформирования, фермеры, владельцы частных крестьянских подворий, предприятия пищевой промышленности предложат покупателям картофель, капусту, морковь и другие овощи, говядину, свинину, баранину, мясо птицы, колбасные изделия, куриные яйца, муку, крупы, макаронные изделия, мед, сахар, молоко на разлив и молочные продукты, масло сливочное, сыры, хлеб и кондитерские изделия и другие продукты.

Как отметили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ, в Казани ярмарки пройдут по прежним адресам (они указаны на сайте министерства).

В столице республики торговля сельхозпродукцией и продовольственными товарами будет организована на ярмарочных площадках по адресам: ул. Ленинградская, 27 (площадка возле гипермаркета «Бахетле»); площадка рядом с пересечением улиц К. Тинчурина и Татарстан; ул. Краснококшайская, 150/2 (площадка возле торгового центра «Ягодная слобода»); ул. Батыршина, 20; пр. Х. Ямашева, 71а (площадка возле гипермаркета «Бахетле»); ул. Р. Зорге, д. 66, корп. 1 (возле рынка «Олимп»); ул. Аграрная, 2 (открытая площадка Агропромышленного парка «Казань»); ул. Липатова, 7 (пос.Дербышки); площадка рядом с пересечением улиц Беломорская и Гудованцева; ул. Дементьева, 7; ул. Ильича, 1, корп. 1 (Юдино); ул. Ш. Усманова, 1; ул. Академика Лаврентьева, 10; ул. Ю. Фучика, 72; ул. Закиева, 12; площадка рядом с пересечением улиц Ломжинская и Ю. Фучика.

Ожидается, что ярмарку на открытой площадке Агропромышленного парка «Казань» посетит Президент РТ Рустам Минниханов, он ознакомится с ассортиментом представленной здесь продукции АПК и продовольственных товаров, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

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