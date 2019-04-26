Более 2,5 тысяч посетителей торговых центров Татарстана узнали от приставов о своих долгах

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Более 2,5 тысяч Татарстанцев, посетив торговые центры, узнали у приставов о своих долгах, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Во всех городах и районах Татарстана прошла информационная акция «Узнай о своих долгах», в рамках которой в торговых и многофункциональных центрах, отделах соцзащиты и на улицах приставы проконсультировали граждан по вопросам деятельности ведомства», – рассказала Халимова.

Она отметила, что мероприятие проводится с целью побуждения своевременной и добровольной оплаты задолженности и правового просвещения граждан.

Специалисты объясняли жителям республики, как пользоваться банком данных исполнительных производств, а также мобильным приложением ФССП.

В УФССП России по РТ настоятельно рекомендуют гражданам проверять, нет ли у них задолженностей, перед тем как отправиться за границу, ведь попасть под действие временного запрета на выезд может должник, имеющий долг от 30 тысяч рублей. На сегодняшний день более 132 тысяч татарстанцев ограничены в выезде за пределы РФ.

Всего с начала года наличие задолженностей на сайте УФССП России по РТ проверили свыше 270 тысяч человек. В основном жители республики имеют долги по штрафам ГИБДД, налоговым и кредитным платежам.

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