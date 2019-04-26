Жительница Казани пообщалась с Ургантом и Равшаной Курковой в автобусе

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Жительница Казани совершенно случайно попала на шоу «Вечерний Ургант», когда ехала в автобусе. Девушку выбрали через Интернет из числа подписчиков гостьи шоу актрисы Равшаны Курковой.



В рамках рубрики «Встреча с интересным человеком» у подписчицы Курковой была возможность задать вопрос знаменитой российской актрисе.



Екатерину попросили повернуть камеру телефона, чтобы увидеть пассажиров, что девушка и сделала, предварительно сообщив о том, что едет с учебы. В доказательство своих слов она продемонстрировала сидящую рядом пожилую женщину.





«В чем секрет вашей красоты?» – поинтересовалась Екатерина у своей звездной собеседницы. На что Равшана Куркова перечислила три составляющих: «Не есть на ночь, заниматься любимым делом и окружать себя классными, интересными людьми», – поделилась актриса.



Во время эфира юная жительница Казани была абсолютно спокойна и спросила у окружающих, нет ли у них вопросов к ведущему шоу и его гостье. На что пассажиры ответили, что у них нет вопросов и пожелали удачи Урганту.

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