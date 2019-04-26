В майские праздники Казанский Кремль запустит новую интерактивную программу для туристов

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В Казанском Кремле с 1 мая туристам предложат новую интерактивную программу, рассказала директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Интерактивная туристическая программа, которая, начиная с закладки Казани и до популярной „эпипэ“, которую все туристы на наших площадках танцуют, представляет в театрализованном виде историю Кремля и города», — поделилась Валеева подробностями.

Кроме того, гости смогут принять участие в экскурсиях-квестах. Зиля Валеева подчеркнула, что в новом туристическом сезоне появится много новых квестов в каждом музее Кремля.

Отметим, что ко Дню Победы на территории музея-заповедника пройдет серия флешмобов. А баннерную площадку впервые украсит живописная работа и страницы фронтового дневника участника Великой Отечественной войны Хариса Якупова.

Кроме того, в рамках празднования 25-летия Казанского Кремля в музеях представят искусство шамаиля, выставку Ахсана Фатхутдинова, а также в город привезут экспозицию «Коран притяжения и гармонии», рассказала Зиля Валеева.

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