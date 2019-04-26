Александр Шаталов: Брейк-данс не умер – в Казани им занимается около четырёхсот человек

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Идейный вдохновитель и организатор турнира по стрит-арту, граффити и брейкингу Combonation Александр Шаталов рассказал о пользе занятия брейк-дансом для организма человека.

«Брейк не умер. Сейчас, когда он становится более медийным, мне кажется, его известность растёт вверх. Возможно, скоро он станет самым крутым альтернативным видом спорта, который может развить координацию, гибкость, ритмику и так далее. С ним ты можешь стать "ниндзя" современного мира», — сообщил организатор турнира.

Вдобавок Шаталов рассказал о развитии этого вида спорта в республике: «В Казани им занимается около 400 человек, по Татарстану — 1000. Сейчас есть много школ по брейкингу, но важно найти правильного тренера».

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