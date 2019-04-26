В Татарстане закроется для движения транспорта подъезд к деревне Новые Бавлы

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). В Бавлинском районе Татарстана до 10 июня закрывается для движения транспорта автомобильная дорога Подъезд к деревне Новые Бавлы, сообщает Миндортранс РТ.

Временное закрытие автодороги с 26 апреля связано с запланированными работами по ее реконструкции, переустройством коммуникаций и установкой дорожных знаков.

«Для объезда водителям предлагается автомобильная дорога по улице Тукая деревни Новые Бавлы», – отмечается в сообщении министерства.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут по этой автодороге.

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