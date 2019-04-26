Организатор турнира по брейк-дансу: На Олимпиаде брейкинг потеряет свою самобытность

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Идейный вдохновитель и организатор турнира по стрит-арту, граффити и брейкингу Combonation Александр Шаталов прокомментировал включение брейк-данса в программу Олимпийских игр.

«Брейк-данс потеряет свою самобытность на Олимпиаде. Но есть и другие мероприятия, типа Combonation, мы проводим и творческие батлы. Поэтому Олимпиада станет обязательной программой, а остальные соревнования станут отдушиной», — поделился своим мнением Шаталов.

Также он отметил мощный рост уровня детского брейка, связав это с подросшим поколением тренеров.

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