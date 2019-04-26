В Набережных Челнах управляющие компании задолжали тепловикам 160 млн рублей

(Набережные Челны, 26 апреля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). По данным на 1 апреля, просроченная задолженность управляющих компаний в Набережных Челнах составила 160 млн 45 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она снизилась на 12 млн рублей, сообщил журналистам глава филиала «Татэнерго» — предприятия «Набережночелнинские тепловые сети» Айрат Зайнуллин.

Самую большую задолженность на один кв. метр имеют такие УК и ТСЖ, как «Ремжилстрой», «Комсомольский», «Сююмбике», «Союз», «Жилкомсервис». По сравнению с прошлым годом она значительно выросла у УК «Ремжилстрой» — на 6,4 млн рублей, «Махалля» — на 3,7 млн рублей, «Комсомольский» — на 3,2 млн рублей.

Значительно сократили или вообще не имеют долгов перед теплосетевиками УК «Центральный», «Комфортные дома», «ДОМиКо», «Чаллы». Активно работают и демонстрируют хорошие результаты по снижению долгов УК «Электротехников», «Челныстройремонт», «Вилюй», «Камстройсервис».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.