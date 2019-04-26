На выходных в Казани финиширует автопробег Росгвардии длиной 2 тыс. километров

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В это воскресенье в Казань прибудет автопробег Росгвардии, приуроченный ко Дню Великой Победы. В рамках автопробега пройдут мероприятия и шоу спецназовцев.

«В честь завершения автопробегов Росгвардии для участников марша и жителей столицы будет организован "день открытых дверей". В рамках мероприятия участники автопробега возложат гирлянду к мемориалу спецназовцев, погибших при исполнении воинского долга, в часовне отряда пройдет Пасхальное богослужение. После этого гостям праздника продемонстрируют действия спецназовцев по задержанию условного преступника с применением служебной собаки, а также организуют выставку стрелкового вооружения, экипировки и боевой техники», — сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

В автопробеге участвуют две колонны. Первая колонна пройдет через Нижний Новгород, Ульяновск, Уфу, Казань. Второй маршрут из Нижнего Новгорода пройдет по городам Пенза, Самара, Ижевск.

09.45-12.00 — по ул. Мидхата Булатова (КПП после КЮИ МВД) состоится финиш автопробега Росгвардии, возложение гирлянды к мемориалу военнослужащих отряда, погибших при исполнении воинского долга, показательные выступления спецназовцев, демонстрация экипировки, вооружения и техники;

17.00-19.00 — в оздоровительном комплексе «Байтик» состоится торжественное поднятие флага XVI Всероссийского молодежного образовательного сбора военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз — 2019 — Наследники Победы» и выступление представителей общественных организаций и участников автопробега Росгвардии.

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