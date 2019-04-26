К открытию весеннего сезона МФЦ Татарстана выдали более 4,5 тыс. разрешений на охоту

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане 27 апреля стартует весенний сезон охоты. К этому дню разрешение на охоту получили более 4,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

В этом году выдача разрешений производится не в отделениях Госкомитет РТ по биоресурсам, а в многофункциональных центрах республики.

«Получаем положительные отзывы от охотников. Прежде всего, они оценили возможность обратиться за разрешением в удобное для них время шесть дней в неделю. У охотоведов просто не было физической возможности оказывать данную услугу в таком режиме. Кроме того, оказался удобным принцип экстерриториальности. То есть ранее, допустим, если человек проживал в Сармановском районе, а охотиться намеревался в Спасском, то и ехать за разрешением нужно было туда. Сейчас такой необходимости нет», – отметила замдиректора МФЦ в РТ Наталья Баркова.

Разрешение выдают во всех 55 многофункциональных центрах республики, добавила она. Разрешение, которое выдается в день обращения, дает право на добычу вальдшнепа гусей и селезней. Услуга доступна для тех, у кого есть охотничий билет, среди татарстанцев таких 56 тыс. человек. Чтобы подать заявление, нужно иметь паспорт и охотничий билет, оплатить госпошлину в 650 рублей.

Весенняя охота продлится до 6 мая. Но с 10.00 до 17.00 она запрещена. Всего в Татарстане 29 доступных охотничьих угодий.

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