Татар-информ

26 апреля 2019, 16:16

Культура

Восемь художников со всей России создадут граффити, посвященные фестивалю по брейкингу Combonation

Рекомендуем

Культура

Восемь художников со всей России создадут граффити, посвященные фестивалю по брейкингу Combonation

Фото: Марат Ишкильдин

Графити-контест будет длиться в течение первого дня Международного турнира по брейк-дансу.

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Сегодня в Казани стартовал 11-й международный фестиваль по стрит-арту, граффити и брейкингу Combonation. В граффити-контесте фестиваля по брейкингу участвуют восемь художников со всей России.

«Параллельно со всеми мероприятиями на фабрике Алафузова художники рисуют граффити на подготовленной площадке», — сказал организатор Combonation Александр Шаталов.

«Сегодня восемь художников, четыре участника рисуют стрит-арт и четыре участника изобразят граффити», — рассказал представитель команды Rayons из Екатеринбурга и судья в конкурсе граффити Никита Бигги.

Также Никита представит свою работу вне номинации на специально выделенном куске арт-обьекта, с помощью которого выразит пластичность танцоров. Вдохновился Никита би-боями и невероятными движениями, которые они выдают на танцполе.

В первый день фестиваля в программе запланированы talk-show со спикерами и ведущими фестиваля, мастер-класс по би-бойской медицине Urban dance health, традиционная для Combonation мотивирующая тренировка для обмена опытом между танцорами. В конце дня пройдет концерт рэп-группы.

«В этом году мы вложили в подготовку и организацию в два раза больше сил, чем в прошлом», — заявил организатор фестиваля.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Президент Татарстана вручил Государственные премии имени Габдуллы Тукая
Новости дня
16:52
В Казани ветеранам Великой Отечественной войны окажут бесплатную юридическую помощь

Прием ветеранов и членов их семей пройдет 30 апреля с 10.00 до 13.00 в Доме дружбы народов Татарстана.

16:44
Александр Шаталов: Брейк-данс не умер – в Казани им занимается около четырёхсот человек

Организатор турнира по стрит-арту, граффити и брейкингу Combonation рассказал о развитии брейкинга в Татарстане.

16:43
В Набережных Челнах управляющие компании задолжали тепловикам 160 млн рублей

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года просроченная задолжность жилищников снизилась на 12 млн рублей.

16:36
В майские праздники Казанский Кремль запустит новую интерактивную программу для туристов

С 1 мая гости Казани смогут путешествовать по истории города от основания до сегодняшних дней.

16:30
Сбербанк изучает возможность расширения в регионы исламских финансов

Крупнейший банк страны уже реализует сделки в соответствии с нормами шариата.

16:29
Организатор турнира по брейк-дансу: На Олимпиаде брейкинг потеряет свою самобытность

Александр Шаталов заявил, что игры станут обязательной программой, а остальные соревнования — отдушиной для спортсмена.

16:22
В Минсельхозпроде Татарстана презентовали книгу о бывшем главе аграрного ведомства Николае Энвальде

Семья Николая Энвальда передала в Госархив РТ 12 томов энциклопедии русского сельского хозяйства 1899 – 1904 годов издания.

16:16
Восемь художников со всей России создадут граффити, посвященные фестивалю по брейкингу Combonation

Графити-контест будет длиться в течение первого дня Международного турнира по брейк-дансу.

16:12
Президент Татарстана вручил Государственные премии имени Габдуллы Тукая

Церемония состоялась в новом концертном зале имени Ильгама Шакирова на «Казань Экспо» в рамках Дня родного языка.

16:08
Минниханов: Аэропорт носит имя Габдуллы Тукая, а концертному залу мы дали имя Ильгама Шакирова

Президент РТ открыл новый концертный зал на территории выставочного комплекса «Казань Экспо».

16:08
Александр Даренков: В России и Татарстане ведётся работа по созданию федерации брейк-данса

Куратор фестиваля брейкинга Combonation отметил, что в скором времени танцорам будут выдаваться спортивные разряды.

16:07
«Нижнекамскнефтехим» выплатит компенсации семьям погибшего и 16 пострадавших при пожаре на заводе

Администрация предприятия выделит средства на дальнейшую реабилитацию и помогает родственникам пострадавших добираться до больниц.

16:04
Стоимость проживания в отелях Казани на майские праздники составит от 2,5 до 4,5 тыс. рублей

Пик загруженности отелей приходится на 2-3 мая и составляет 97%.

15:55
Пилот «КАМАЗ-Мастера» Эдуард Николаев выиграл пролог «Золото Кагана 2019»

Всего на старт трёхдневных соревнований по астраханским пескам вышли 28 экипажей на внедорожниках и грузовиках.

15:40
В Татарстане к яровому севу приступили в 38 из 43 муниципальных районов

В республике яровой сев предстоит провести на площади 1 млн 742 тыс. га.

15:30
Айрат Хайруллин: При ввозе хамона и пармезана для личного пользования нельзя перегибать палку

Национальная мясная ассоциация предложила установить запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции.

15:28
Фарид Мухаметшин: Дни «Единой России» остаются востребованной формой общения с населением

Глава парламента РТ принял участие в мероприятиях, прошедших сегодня в Елабуге в рамках Дней «Единой России».

15:26
Объявлен прием заявок на участие в Национальной премии «Семейная реликвия»

Награждение лауреатов пройдет на торжественной церемонии, приуроченной ко Дню народного единства в ноябре 2019 года в Москве.

15:14
Минниханов провел переговоры с главой венгерской компании NNG по выпуску систем для навигации

Компания разрабатывает навигационные и мультимедийные системы для автомобилей, а также программное обеспечение.

15:05
В Заинске открылся центр гемодиализа, оснащенный японскими расходниками и телевизорами

В настоящее время центр посещают 18 пациентов из Заинска, специалисты работают в две смены.

14:56
На проект рекультивации свалки под Нижнекамском, горевшей прошлой осенью, выделили 7,2 млн рублей

Общая площадь несанкционированной свалки — 35 га, исполнитель разработает технологии рекультивации с учетом альтернативных вариантов.

14:50
Хайруллин: Задача региональных союзов – транслировать задачи для решения проблем на уровне страны

Глава Национального союза производителей молока считает необходимым поставить во главу задачу повышения доходности наших сельхозпроизводителей по

14:49
Жительницу Тетюшского района осудили за неуплату 700 тысяч рублей алиментов

34-летняя алиментщица получила полгода исправительных работ.

14:48
Минниханов обсудил с главой «Мозер Тим» создание Центра фигурного катания в Татарстане

В республике планируется построить ледовый дворец с академией для подготовки фигуристов.

14:45
Министр спорта РТ примет участие в праймериз «Единой России»

Владимир Леонов планирует принять участие в дебатах по темам благополучия старшего поколения и улучшения демографии.

События