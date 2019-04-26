Восемь художников со всей России создадут граффити, посвященные фестивалю по брейкингу Combonation

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Сегодня в Казани стартовал 11-й международный фестиваль по стрит-арту, граффити и брейкингу Combonation. В граффити-контесте фестиваля по брейкингу участвуют восемь художников со всей России.

«Параллельно со всеми мероприятиями на фабрике Алафузова художники рисуют граффити на подготовленной площадке», — сказал организатор Combonation Александр Шаталов.

«Сегодня восемь художников, четыре участника рисуют стрит-арт и четыре участника изобразят граффити», — рассказал представитель команды Rayons из Екатеринбурга и судья в конкурсе граффити Никита Бигги.

Также Никита представит свою работу вне номинации на специально выделенном куске арт-обьекта, с помощью которого выразит пластичность танцоров. Вдохновился Никита би-боями и невероятными движениями, которые они выдают на танцполе.

В первый день фестиваля в программе запланированы talk-show со спикерами и ведущими фестиваля, мастер-класс по би-бойской медицине Urban dance health, традиционная для Combonation мотивирующая тренировка для обмена опытом между танцорами. В конце дня пройдет концерт рэп-группы.

«В этом году мы вложили в подготовку и организацию в два раза больше сил, чем в прошлом», — заявил организатор фестиваля.

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