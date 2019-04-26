Президент Татарстана вручил Государственные премии имени Габдуллы Тукая

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил Государственные премии имени Габдуллы Тукая лауреатам 2019 года. Заслуженные награды получили три автора и один творческий коллектив.

«Сегодня мы вручаем самые крупные государственные премии Татарстана. Я от души поздравляю лауреатов, надеюсь, что в дальнейшем тоже будут создаваться такие крупные произведения», — сказал Президент РТ.

В этом году кандидатами на получение премии были выдвинуты тринадцать авторов и три творческих коллектива. Одним из лауреатов стал Надир Альмеев за серию графических работ, цикл «Колокола Хиросимы», иллюстрации к сборнику татарских поэтов Дердменда, Габдуллы Тукая, Сибгата Хакима, Кутуя и других, а также за серию пейзажей «Татарстан, Алтай».

За вклад в татарское фольклорное наследие, цикл литературно-музыкальных вечеров «Олы юл», сборники «Онытырга момкин тугел» и «Яшэу барыбер кызык», «Олы юл», «Борчылма» также отмечен Айдар Файзрахманов.

Обладателями премии стала и группа артистов театра Камала — Люция Бикчантаева (Хамитова), Радик Бариев, Искандер Хайруллин. Артисты отмечены за вклад в развитие театрального искусства и создание сценических образов в спектаклях «Гульджамал», «Жирэн чичэн белэн Карачэч сылу», «Кара чикмэн», «Три сестры», «Дон Жуан».

Талгат Галиуллин получил премию за роман-эссе «Созвездие Мухаммада Магдеева», книгу «Китек козге» и литературно-критическое издание «Мы — потомки страны Тартария».

В Татарстане проходят торжественные мероприятия по случаю Дня родного языка и 133-летия со дня рождения Габдуллы Тукая. Сегодня утром Президент РТ Рустам Минниханов, Государственный советник республики Минтимер Шаймиев и Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин возложили цветы к памятнику Тукаю в Казани.

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