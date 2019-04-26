Александр Даренков: В России и Татарстане ведётся работа по созданию федерации брейк-данса

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Куратор казанского фестиваля брейкинга Combonation Александр Даренков рассказал о внедрении брейк-данса в Олимпийскую программу и о создании в России Федерации брейк-данса.

«Брейкинг уже введён в программу Олимпийских игр и впервые будет представлен в 2024 году во Франции. Сейчас в России идёт активное формирование спортивной части брейк-данса, то есть создаются соответсвующие федерации, аккредитованные министерством спорта, соответствующие региональные отделения организации», — сообщил Даренков.

Также он отметил, что танцорам, участвующим в подобных мероприятиях будут присваиваться спортивные разряды: «Как и во всех видах спорта, по брейкингу будут проходить официальные первенства, чемпионаты и кубки. Спортсменам будут присваиваться разряды. Движение в этом направлении идёт, организация проходит аккредитацию и мы думаем, что брейк-данс будет представлен не только в 2024 году, он закрепится на этом поприще».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.