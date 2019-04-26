Минниханов: Аэропорт носит имя Габдуллы Тукая, а концертному залу мы дали имя Ильгама Шакирова

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). Новый концертный зал имени Ильгама Шакирова открыл сегодня на «Казань Экспо» Президент РТ Рустам Минниханов. Событие пошло в рамках Дня родного языка и 133-летия со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая.

«Поздравляю вас с Днем родного языка и днем рождения Габдуллы Тукая. В нашей республике еще не было такого зала, и вот мы его сделали. Оцените сами, насколько он удобен. Нашему аэропорту присуждено имя Габдуллы Тукая, а новому концертному залу мы дали имя Ильгама Шакирова», — сказал Минниханов.

Первыми зрителями первого мероприятия в новом концертном зале стали гости из районов Татарстана, студенты казанских вузов, творческая интеллигенция, представители министерств и ведомств республики. Им представили концертную программу с участием мастеров искусств, среди которых оперная певица Альбина Шагимуратова, заслуженные артисты Татарстана Дина Гарипова, Филюс Кагиров, Ильхам Валеев, государственный симфонический оркестр РТ, артисты государственного татарского академического театра имени Г. Камала.

О присуждении новому концертному залу имени певца Ильгама Шакирова Президент РТ объявил во время церемонии прощания с певцом 18 января.

Общая площадь концертного зала составляет 3349 квадратных метров. Проектом предусмотрена возможность трансформации зала в восемь вариантов — от 910 до 3,1 тыс. мест.

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