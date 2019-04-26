Татарстан привлечет туристов благодаря льготным авиарейсам в Казань из 25 городов России

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Доступные авиарейсы в Казань из 25 городов России привлекут туристов в республику в новом сезоне, об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.

«В этом году наиболее активно Казань участвует в программе субсидированных межрегиональных перевозок. Городов, которые связаны с Казанью прямыми регулярными региональными авиарейсами, уже больше 25», — пояснил Иванов.

Он также добавил, что прямые рейсы станут хорошим инструментом по привлечению туристов из других регионов в Татарстан, и отметил, что география авиасообщения Казани и российских городов широка: самолеты вылетают из Ярославля, Махачкалы, Астрахани, Томска и многих других городов. Ранее «Татар-информ» сообщало, что новый авиарейс связал Казань и Калугу.

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