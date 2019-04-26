Из Нижнекамска возобновятся полеты в Екатеринбург и Минеральные Воды

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Из аэропорта «Бегишево» с 11 июня возобновляются полеты по маршруту Екатеринбург – Нижнекамск – Минеральные Воды.

«Вылеты будут осуществляться дважды в неделю на комфортабельных 50-местных самолетах Bombardier CRJ-100/200», – говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Отмечается также, что время в пути составит 4,5 часа, а пересадка в Нижнекамске займет 40 минут.

Екатеринбургское время опережает московское на два часа, разницы во времени между Москвой и Минеральными водами нет.

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