(Набережные Челны, 26 апреля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Опрессовка теплосетей Набережных Челнов начнется 14 мая, сообщили на предприятии «Набережночелнинские тепловые сети».

Для сокращения времени отсутствия горячей воды опрессовка будет проходить поэтапно. В северо-восточной части Автограда она пройдет в четыре этапа, в юго-восточной — в два.

В северо-восточной части города первый этап стартует с 14 мая и продлится до 28 мая. Второй пройдет с 13 июня по 27 июня. Третий запланирован на период с 9 по 23 июля. Четвертый этап пройдет с 6 по 20 августа.

На юго-западной части города первый этап запланирован с 21 мая до 4 июня, второй продлится с 18 июня до 2 июля.

Специалисты НЧТС приложат все усилия, чтобы максимально эффективно и в короткие сроки завершить гидравлические испытания сетей, отметили на предприятии.

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