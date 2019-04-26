Эксперт: «Не нужно политизировать вопрос обучения детей из религиозных семей в школе»

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). В контексте мусульманской уммы вопросы образования как религиозного, так и светского характера порой рассматриваются через призму противодействия идеям терроризма и экстремизма. Современная педагогика достаточно консервативна ввиду сложившейся в советское время антирелигиозной модели советских школ. Таким мнением в интервью «Татар-информ» поделился кандидат психологических наук, научный сотрудник «Ресурсного центра по развитию исламского и исламоведческого образования» ИМО КФУ Камиль Насибуллов.

«Хочу отметить, что в Татарстане ситуация достаточно благоприятная. Есть даже своеобразная образовательная миграция, когда семьи мусульман переезжают в Татарстан из других регионов, в том числе из-за того, что школьная система более толерантная», — рассказал эксперт.

Насибуллов также отметил, что вопрос того, насколько может быть светской школа и само образование, меняется от региона к региону. В этом вопросе отметкой выступает разрешение или запрет на ношение мусульманками платков в школах. Но как только этот запрет выходит на общественное обозрение, он моментально вызывает резонанс.

«Культурная норма — что можно, а что нельзя — может меняться от школы к школе, от региона к региону. Да, у нас есть образовательный стандарт, но там прописывается в основном то, что преподавать, что должен говорить учитель на уроке. Но что касается одежды, норм поведения, межличностных отношений в школе — тут большую роль играет местный региональный контекст», — уверен эксперт.

Он также выражает надежду на создание в России частных, адаптированных для мусульман школ со всеми современными стандартами обучения наравне со стандартами халяль-лайфстайл.

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