Айрат Хайруллин: При ввозе хамона и пармезана для личного пользования нельзя перегибать палку

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Национальная мясная ассоциация предложила установить запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения. Предложение поддержали Минсельхоз и Россельхознадзор.

Как считает зампредседателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, России необходимо делать упор на сохранение и развитие своих, традиционных продуктов. А вот запрет на ввоз хамона, прошутто и пармезана должен коснуться лишь тех, кто привозит эти продукты с целью перепродажи.

Запрет на ввоз определённых продовольственных товаров из-за рубежа возник не на пустом месте, напомнил зампредседателя комитета ГД.

«Ряд западных стран объявили Российской Федерации санкции, и чтобы болезненно ответить им, Россия объявила контрсанкции, в том числе запрет на ввоз продовольственных товаров. В этих условиях мы взяли курс на самообеспечение и самодостаточность, что стало хорошим толчком для развития отраслей отечественного АПК, обеспечивающего продовольственную безопасность страны», — подчеркнул Айрат Хайруллин.

Раз есть спрос на такие продукты, как пармезан, хамон и прошутто, то, отвечая на контрсанкции, импортозамещение можно провести и по этим товарам, поясняет Айрат Хайруллин.

«Другое дело, что запрет на ввоз в страну этих продуктов должен коснуться лишь тех, кто привозит их для последующей перепродажи. Это совершенно недопустимо. Что же касается ввоза хамона и пармезана для личного пользования, то здесь нельзя перегибать палку», — считает Айрат Хайруллин.

Одним из способов импортозамещения должно стать укрепление российских продуктовых брендов, уверен парламентарий.

«Развивая импортозамещение в связи с контрсанкциями, России необходимо сделать упор на сохранение и развитие традиционных продуктов. Есть традиционная еда, которую производят у нас в стране, и нам надо сохранять и развивать те традиции, которые у нас имеются. Например, казылык — сыровяленая конская колбаса, а также вяленый гусь. Для меня это вообще важно, поскольку я татарин. У меня в семье и в семьях всех моих родных в холодильнике всегда есть казылык», — рассказал Айрат Хайруллин.

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