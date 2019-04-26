В Казани ветеранам Великой Отечественной войны окажут бесплатную юридическую помощь

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). 30 апреля, в преддверии празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Министерство юстиции Республики Татарстан организует оказание бесплатной юридической помощи ветеранам ВОВ, участникам боевых действий и членам их семей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии примут участие представители прокуратуры РТ, Управления Федеральной налоговой службы по РТ, Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ, Отделения Пенсионного Фонда России по РТ, Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РТ, Министерства юстиции РТ, Министерства здравоохранения РТ, Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, Аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ, а также адвокаты и нотариусы.

Прием пройдет с 10.00 до 13.00 в Доме дружбы народов Татарстана (г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57, к. 1).

Подробную информацию можно получить по телефону: (843) 292-26-96.

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