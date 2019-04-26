Татар-информ

26 апреля 2019, 16:52

Общество

В Казани ветеранам Великой Отечественной войны окажут бесплатную юридическую помощь

Рекомендуем

Общество

В Казани ветеранам Великой Отечественной войны окажут бесплатную юридическую помощь

Прием ветеранов и членов их семей пройдет 30 апреля с 10.00 до 13.00 в Доме дружбы народов Татарстана.

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). 30 апреля, в преддверии празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Министерство юстиции Республики Татарстан организует оказание бесплатной юридической помощи ветеранам ВОВ, участникам боевых действий и членам их семей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии примут участие представители прокуратуры РТ, Управления Федеральной налоговой службы по РТ, Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ, Отделения Пенсионного Фонда России по РТ, Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РТ, Министерства юстиции РТ, Министерства здравоохранения РТ, Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, Аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ, а также адвокаты и нотариусы.

Прием пройдет с 10.00 до 13.00 в Доме дружбы народов Татарстана (г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57, к. 1). 

Подробную информацию можно получить по телефону: (843) 292-26-96.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

На полях чемпионата WorldSkills Kazan 2019 состоится саммит по улучшению системы подготовки кадров
Новости дня
18:30
Чистопольский музей предложит туристам экскурсию 18+

Туристический маршрут «История с удовольствием» включает в себя посещение пивзавода с дегустацией.

18:26
На полях чемпионата WorldSkills Kazan 2019 состоится саммит по улучшению системы подготовки кадров

В рамках саммита министры профильных ведомств представят свои практики по улучшению кадровой подготовки для сравнения с представителями других стран.

18:18
В Татарстане откроется горячая линия по правам призывников

Задать интересующие вопросы граждане могут с 9 утра и до 5 вечера.

18:11
Еще одного пострадавшего в пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» сегодня перевезут в РКБ

На данный момент в ожоговом центре республиканской больницы находятся пять из 17 пострадавших.

18:11
На проспекте Победы в Казани судебные приставы снесли летнее кафе

Суд признал постройку самовольной и постановил снести ее, однако владелец кафе исполнить решение суда не спешил.

18:05
На фестивале «Наше время - Безнең заман» планируют снять возрастное ограничение для участников

Предполагается, что участниками теперь могут стать талантливые сотрудники татарстанских предприятий возрастной категории 40+.

17:58
«Кулибины XXI века»: школьники из Татарстана представили изобретения на республиканской олимпиаде

Всего в конкурсе приняли участие около 400 человек, в финал вышли 105 участников.

17:51
Файзрахманов о премии им. Габдуллы Тукая: Я всю свою творческую жизнь шел к этой награде

Айдар Файзрахманов получил государственную премию им. Габдуллы Тукая на открытии концертного зала им. Ильгама Шакирова.

17:44
Минсельхозпрод РТ пригласил горожан на сельхозярмарки, где можно купить продукцию по доступным ценам

Ожидается, что ярмарку на открытой площадке Агропромышленного парка «Казань» посетит Президент РТ Рустам Минниханов.

17:43
Очевидцы сообщили о задымлении на крыше казанского отеля Kazan Kremlin

Сообщение о задымлении на крыше здания на Карла Маркса поступило сегодня около 17 часов.

17:40
В новом сезоне Болгар предложит туристам сладкий фестиваль, 8 музеев и рыцарские бои

Летний туристический сезон откроют 1 мая фестивалем «Чак-чай» и встречей первого теплохода.

17:31
Проектом года для челнинских теплосетевиков станет реконструкция трубопровода в 59-м комплексе

В 2019 году начнется строительство насосной станции около поселка Сидоровка, что позволит обеспечить теплом потребителей БСИ.

17:28
На выходных в Казани финиширует автопробег Росгвардии длиной 2 тыс. километров

В рамках автопробега спецназовцы проведут показательные шоу, приуроченные к дню Великой Победы.

17:23
Народного артиста Татарстана Салавата Фатхетдинова ограбили в Барселоне

Артист рассказал, что неизвестные разбили стекло в их с сыном машине и вынесли все.

17:18
Татарстан привлечет туристов благодаря льготным авиарейсам в Казань из 25 городов России

Прямое авиасообщение развивается благодаря программе субсидированных межрегиональных перевозок.

17:12
Эксперт: «Не нужно политизировать вопрос обучения детей из религиозных семей в школе»

Вокруг Татарстана складывается образовательная миграция, когда из других регионов переезжают в РТ за более толерантной системой образования.

17:10
Помощник Президента РФ провел в Казани прием граждан, написавших обращения Владимиру Путину

Татарстанцы попросили Президента России оказать содействие в решении ряда вопросов, в том числе по строительству детсада, школы и футбольного поля.

17:09
Более 2,5 тысяч посетителей торговых центров Татарстана узнали от приставов о своих долгах

Во всех городах и районах Татарстана прошла информационная акция, направленная на побуждение граждан своевременно оплачивать свои задолженности.

17:03
Инклюзивная среда в головах общества: в Казани прошел семинар по профобучению инвалидов в РТ

Министерство образования РТ намерено создать результативную систему обучения трудовым навыкам людей с различными категориями особенностей здоровья.

16:52
В Казани ветеранам Великой Отечественной войны окажут бесплатную юридическую помощь

Прием ветеранов и членов их семей пройдет 30 апреля с 10.00 до 13.00 в Доме дружбы народов Татарстана.

16:44
Александр Шаталов: Брейк-данс не умер – в Казани им занимается около четырёхсот человек

Организатор турнира по стрит-арту, граффити и брейкингу Combonation рассказал о развитии брейкинга в Татарстане.

16:43
В Набережных Челнах управляющие компании задолжали тепловикам 160 млн рублей

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года просроченная задолжность жилищников снизилась на 12 млн рублей.

16:36
В майские праздники Казанский Кремль запустит новую интерактивную программу для туристов

С 1 мая гости Казани смогут путешествовать по истории города от основания до сегодняшних дней.

16:30
Сбербанк изучает возможность расширения в регионы исламских финансов

Крупнейший банк страны уже реализует сделки в соответствии с нормами шариата.

16:29
Организатор турнира по брейк-дансу: На Олимпиаде брейкинг потеряет свою самобытность

Александр Шаталов заявил, что игры станут обязательной программой, а остальные соревнования — отдушиной для спортсмена.

События