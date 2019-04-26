(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Средняя стоимость проживания в отелях Казани на майские праздники составит от 2,5 до 4,5 тыс. рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информ» сообщила директор комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

«В среднем туристы планируют провести в Казани от 2 до 4 дней, и в среднем стоимость проживания будет составлять от 2,5 до 4,5 тыс. рублей», — сказала Санникова.

Также Председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов отметил, что на 26 апреля средняя загрузка отелей в Казани в период с 1 по 12 мая составит 65,5%, самый пик загруженности приходится на 2-3 мая и составляет 97%.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казань вошла в топ-3 российских городов по популярности среди туристов на майские праздники.

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