Первый в России проект по замене сетей в подвалах домов стартует в Набережных Челнах

(Набережные Челны, 26 апреля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Первый в России проект по замене транзитных сетей в подвалах жилых домов стартует в Набережных Челнах, сообщил на пресс-конференции директор филиала «Татэнерго» — предприятия «Набережночелнинские тепловые сети» Айрат Зайнуллин.

«Проблема изношенности транзитных сетей в городе стоит давно и очень остро. Ежегодно на подвальных сетях возникали многочисленные повреждения. С этим надо было что-то делать», — заявил Зайнуллин.

В этом году планируется произвести замену изношенных транзитных сетей в подвалах 140 жилых домов протяженностью 13 км, в двухтрубном исчислении получается 26 км. Здесь будут менять трубы с диамметром 108 на 273 мм. Работы придется проводить в стесненных условиях, подчеркнул руководитель НЧТС.

Чтобы минимизировать неудобства для жителей, связанные с отключением горячей воды, монтаж и переврезку новых сетей мы совместим с отключениями при опрессовке труб, добавил Зайнуллин.

Глава компании также отметил, что подобные масштабные мероприятия по замене транзитных сетей в подвалах домов до сих пор не проводило ни одно теплосетевое предприятие в России.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.