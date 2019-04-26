«Безумные скидки»: как казанцам сэкономить при покупке смартфона

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Билайн представляет акцию «Безумные скидки» для покупки смартфонов в комплекте со страховкой, пакетом настроек и аксессуарами.

Только с 22 апреля по 26 мая 2019 года во всех магазинах сети, а также в интернет-магазине Билайн по всей России проходит акция «Безумные скидки». Покупатели смогут сэкономить на стоимости смартфона:

более 4 300 рублей в комплекте со страховым полисом «Комплексная защита»;

более 4 500 рублей в комплекте с пакетами дополнительных настроек;

до 2 000 рублей дополнительно к одну из комплектов в случае покупки аксессуаров.

Приобретая смартфон вместе со страховкой и аксессуарами или пакетом настроек и аксессуарами, общий размер скидки может составить более 6 500 рублей.

Например, в рамках акции скидка на новинку 2019 года Нonor View 20 256 GB в составе комплекта со страховкой составит 5 199 рублей. Общая стоимость комплекта – 44 990 рублей. Таким образом, по цене смартфона клиент получает дополнительно надежную защиту нового смартфона от повреждений и утери в рамках страхового полиса «Комплексная защита».

Получить дополнительную скидку до 2 000 рублей на смартфон можно также и при выборе аксессуаров. В акции участвуют самые покупаемые товары – защитные пленки и стекла, наушники, зарядные устройства и другое.

В комплекс настроек входит перенос информации с устаревшего устройства на новое, наклейка защитной пленки или стекла, настройка мобильного Интернета. Стоимость пакета настроек варьируется в зависимости от его наполнения.

В магазинах и интернет-магазине Билайн также действуют скидки до 90%: до 20% – на смартфоны, до 25% – на планшеты и до 90% – на аксессуары.

Более подробная информация об акции на сайте.

Цены указаны с НДС.

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