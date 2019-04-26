Фарид Мухаметшин: Дни «Единой России» остаются востребованной формой общения с населением

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Дни «Единой России» остаются востребованной формой общения с населением. Об этом заявил сегодня Председатель Госсовета РТ, секретарь татарстанского отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин во время рабочей поездки в Елабугу, сообщает пресс-служба парламента республики.

«Дни “Единой России” остаются востребованной формой общения с населением, поскольку акцент делается на болевые проблемы конкретного района. Приезжают специалисты из министерств и ведомств, юристы, врачи узких специальностей. Мы встречаемся с людьми, чтобы понять, какие вопросы остаются нерешенными», – сказал Председатель Госсовета.

Мухаметшин принял участие в мероприятиях, прошедших сегодня в рамках Дней «Единой России». Сначала он осмотрел строящийся на 220 мест детский сад № 40 в Елабуге, который должен открыться уже осенью. Дошкольное учреждение войдет в полилингвальный образовательный центр «Алабуга». В 2020 году также будет построена школа, а сам центр будет в составе сети полилингвальных комплексов Татарстана.

Глава парламента также побывал на Елабужском предприятии тепловых сетей, где ему рассказали о работе ГТУ-ТЭС (газотурбинная установка тепловой электростанции), внедренной в прошлом году. Мухаметшин заметил, что благодаря внедрению новых форм работы успешно решаются вопросы обеспечения теплом и горячей водой жителей.



Мероприятия «Единой России» в Елабуге прошли в Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В этот день в 1986 году произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. В память о елабужанах, принимавших участие в ликвидации техногенной катастрофы, в городе в 2011 году был открыт сквер памяти ликвидаторам аварии. Сегодня здесь депутаты, общественные деятели, жители города возложили цветы к памятнику героям-чернобыльцам.

Традиционно программа Дня «Единой России» в каждом районе формируется исходя из анализа предложений и проблем, с которыми жители обращаются к депутатам и в общественные приемные партии.

Сегодня елабужцы смогли пройти маммографическое обследование. Передвижные медицинские маммографические комплексы будут курсировать по всем районам Татарстана – это новый проект партии «Единая Россия», направленный на улучшение доступности медицинских услуг, особенно в сельской местности.

Жители Елабуги также пообщались с депутатами Госсовета РТ и приняли участие в Тукаевских чтениях, посвященных 133-ей годовщине со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая и Дню родного языка.

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