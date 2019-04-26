Минниханов провел переговоры с главой венгерской компании NNG по выпуску систем для навигации

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с президентом компании NNG Дэвидом Верником, которая занимается производством навигационных систем для автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Обсуждались вопросы возможного сотрудничества и взаимодействия», – отметили в пресс-службе.

NNG считается одной из самых известных навигационных компаний на мировом автомобильном рынке. Компания была основана в 2004 году, одним из основателей является Дэвид Верник. Компания разрабатывает для автомобилей навигационные и мультимедийные системы. Программное обеспечение компании NNG входит в медиа-системы многих производителей автомобилей.

С 2005 года компания работает на европейском рынке навигационных устройств, выпускает оригинальный продукт iGo My way, основными преимуществами которого стали удобный интерфейс и компактность картографической информации.

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