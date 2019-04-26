В Минсельхозпроде Татарстана презентовали книгу о бывшем главе аграрного ведомства Николае Энвальде

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ состоялась презентация книги о Николае Энвальде – бывшем главе аграрного ведомства. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе министерства.

Книга «Школа инженера Энвальда. Наука управления и технического прогресса» составлена из воспоминаний соратников, друзей, родных и близких талантливого руководителя, многие из которых присутствовали на презентации во Дворце земледельцев. Сборник подготовлен и издан при содействии Минсельхозпрода РТ.

Как было отмечено в ходе встречи, Николай Энвальд долгие годы руководил объединением «Татсельхозтехника», занимал пост заместителя Председателя Совета Министров ТАССР – председателя Государственного агропромышленного комитета ТАССР. Талантливый инженер, руководитель республиканского масштаба, он оставил заметный след в истории Татарстана, воспитал целую плеяду умелых, инициативных управленцев, пытливых ученых-технарей, которые продолжают вносить весомый вклад в развитие республики.

Участников мероприятия поприветствовал заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов, отметив, что и ему удалось поработать с Николаем Энвальдом. «Николай Григорьевич запомнился, как человек, опережающий свое время. Он был настоящим новатором, генератором идей и большим созидателем», – поделился воспоминаниями Марат Ахметов.

Как сообщили пресс-службе Минсельхозпрода РТ, в ходе мероприятия семья Николая Григорьевича передала в Госархив республики 12 томов уникального сборника энциклопедии русского сельского хозяйства 1899 – 1904 годов издания из библиотеки Николая Энвальда.

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