Хайруллин: Задача региональных союзов – транслировать задачи для решения проблем на уровне страны

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). На днях республиканские производители и переработчики молока обсудили необходимость объединения в Национальный союз и перспективы развития одной из ведущих в сельском хозяйстве Татарстана — молочной отрасли.

Совещание прошло под председательством министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова с участием депутата Госдумы, президента Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Айрата Хайруллина.

Марат Ахметов отметил, что молочное животноводство для республики – судьбоносно, и предложил участникам молочного рынка объединиться в союз, который будет представлять интересы отрасли.

О важности консолидации, цель которой — максимальная защита, повышение конкурентоспособности производителей и переработчиков молока, а главное — более эффективное взаимодействие с «федералами», рассказал Айрат Хайруллин.

«Роль отраслевых союзов четко прописана в законе о сельском хозяйстве, который был принят еще в 2005 году, — отметил он. — Нам удавалось использовать свое право несколько раз, включая антидемпинговое законодательство и останавливая массовый субсидированный импорт из европейского сообщества».

Создание в 2008 году Национального союза производителей молока, напомнил его руководитель, было реакцией на произвол при формировании закупочных цен на молоко. Тогда в стране не было отраслевого союза производителей молока, а был лишь один дружный союз, объединяющий крупнейших переработчиков молока. Он формировал и поддерживал только одну позицию — переработчиков, не учитывая интересов главных участников рынка — сельхозпроизводителей. Объединить тех, кто хочет продавать молоко дороже, и тех, кто хочет закупать молоко дешевле, было непростой задачей, но со временем при ежедневной работе над этими вопросами баланс интересов стал, наконец, соблюдаться.

«Задача Национального союза производителей молока — объединить сельхозпроизводителей и ассоциированных членов, производящих более 70% молока страны, и предприятия, перерабатывающие более 70% молока страны. Необходимо продолжить консолидацию отрасли, включая малые формы, которые являются наиболее уязвимыми на рынке», — подчеркнул Айрат Хайруллин.

Только из-за снижения закупочных цен за счёт ввоза молочной продукции по демпинговым ценам из Беларуси в прошлом году производители молока страны потеряли в масштабах страны 110 – 120 млрд. рублей. Из этих потерь не менее 8 млрд руб. потеряли производители молока РТ, подсчитал президент «Союзмолоко». При этом он отметил, что производители потерпели серьезные издержки производства: всего за год солярка подорожала с 38 до 56 тыс. рублей за тонну (это почти в 1,5 раза), электроэнергия – на 18%, подорожали запчасти, корма, медикаменты.

«Диспаритет цен в молочном животноводстве всего за год составил около 150 млрд руб, который не был выровнен субсидиями, как это делают наши соседи в ЕС и Республике Беларусь. Несмотря на это, до сих пор мы в РФ не смогли выработать механизм от систематических падений закупочных цен и компенсации выпавших доходов наших сельхозпроизводителей. Пока ещё нет механизма, гарантирующего стабильную доходность нашим сельхозпроизводителям, производящим молоко», — добавил Айрат Хайруллин.

Самой важной проблемой молочников, считает он, стала ситуация, когда удельный вес молока, получаемого сельхозпроизводителем, с каждым годом в цене на полке снижается, и сегодня уже нет никакой связи между закупочной ценой на молоко и молочными товарами на полке.

Айрат Хайруллин рассказал о мерах государственной поддержки в России и за рубежом, отметив, что закупочные цены на молоко в РФ сегодня ниже, чем, например, в Германии. При этом в Европе выручка от основной деятельности давно не покрывает затраты фермера. «Даже есть шутка о том, что каждый европейский фермер на 58% является госслужащим. Настолько велика доля господдержки в доходах фермеров», — рассказал руководитель «Союзмолоко».

Как подчеркнул Айрат Хайруллин, Россия по обеспечению молочными продуктами пока ещё остаётся импортозависимой. Стабильное развитие и доходность наших сельхозпроизводителей можно обеспечить не только за счет стабильных рентабельных закупочных цен, считает он.

«В Китае главная задача государства — это обеспечение доходности сельского хозяйства. Государство закупает пшеницу и кукурузу через государственную корпорацию по фиксированной высокой цене. В пересчете на рубли по 24 тыс. рублей за тонну. От этой базовой цены отталкиваются все последующие переделы: мукомолы, производители комбикормов, спирта, крахмала и т. д. При этой модели в Китае в магазинах продовольствие стоит дешевле, чем в России», — отметил спикер.

Президент Национального союза производителей молока считает необходимым поставить во главу задачу повышения доходности наших сельхозпроизводителей по примеру положительного опыта Китая и Канады.

«И в этом вопросе решающее значение сыграют регионы, чей консолидированный голос обязательно будет услышан федеральными органами власти. То есть региональные отраслевые союзы, входящие в Национальный союз производителей молока. Главная задача региональных союзов заключается в транслировании задач для решения проблем производителей молока региона на федеральном уровне», — заключил Айрат Хайруллин.

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