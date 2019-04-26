Проектом года для челнинских теплосетевиков станет реконструкция трубопровода в 59-м комплексе

(Набережные Челны, 26 апреля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В 2019 году запланировано отремонтировать тепловые сети протяженностью почти 10 погонных километров. Обновлению подлежат три участка протяженностью по 2,2 километра, в том числе и теплотрасса городской больницы № 2, сообщил журналистам директор филиала «Татэнерго» – предприятия «Набережночелнинские тепловые сети» Айрат Зайнуллин.

Самым же крупным проектом ремонтной кампании станет реконструкция тепловода в 59-м комплексе протяженностью 1 тыс. 756 погонных метров. Здесь произойдет смена труб с диамметром 720 мм на 820.

«Это даст возможность обеспечить теплом новые дома в 33-м, 34-м, 36-м и 37-м микрорайонах, а также снабдить теплоэнергегией новый строящийся микрорайон "Орловское поле"», — сообщил Зайнуллин.

Кроме того, теплосетевики начнут строительство насосной станции около поселка Сидоровка, что позволит обеспечить надежный гидравлический режим потребителей БСИ. Также будет построен надземный тепловой узел напротив поселка Замелекесье. «Таким образом мы увеличим надежность теплоснабжения новых строящихся 20, 21, 22-го микрорайонов Замелекесья», — отметил глава НЧТС.

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