(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Жительницу Тетюшского района осудили за неуплату 700 тысяч рублей алиментов, сообщила и. о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Олеся Соколова.

«С 2011 года женщина уклонялась от уплаты средств на содержание двоих несовершеннолетних детей. Административная ответственность, к которой ее привлекли за данное нарушение, не повлияла на действия неплательщицы», – отметила Соколова.

В итоге 34-летнюю алиментщицу приговорили к полугоду исправительных работ за неуплату средств на содержание детей.

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