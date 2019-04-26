В Заинске открылся центр гемодиализа, оснащенный японскими расходниками и телевизорами

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). На базе Заинской центральной районной больницы открылся центр амбулаторного гемодиализа. Это событие стало долгожданным для местных жителей, передает «Заинск-информ».



В тестовом режиме Заинский центр начал принимать пациентов 22 апреля.



Торжественное открытие состоялось сегодня, 26 апреля, при участии главы района Разифа Каримова, первого замминистра здравоохранения РТ Альмира Абашева, руководителя диализных центров ООО «ФармГрупп» Фаниса Гилязетдинова, руководителя исполкома района Ильнара Хафизова, главного врача Заинской центральной районной больницы Рима Амерова.





Приветствуя собравшихся, Разиф Каримов рассказал, как проходили этапы модернизации Заинского больничного городка, которая стала возможной благодаря республиканской программе реконструкции объектов здравоохранения.



«Я общался с пациентами, которые ездили в другие города за получением гемодиализной помощи, узнал о том, что при плохом состоянии здоровья им приходится затрачивать на дорогу по четыре часа три раза в неделю. Мы задумались над этим, и стали искать решение. Нужно делать все, чтобы поддержать здоровье наших пациентов», – рассказал Разиф Галиевич.

Он выразил благодарность Президенту РТ Рустаму Минниханову и Министерству здравоохранения РТ.



К заинцам обратился первый заместитель министра здравоохранения республики Татарстан Альмир Абашев, отметив, что возможности диализного центра позволят расширить доступность этой помощи не только жителям Заинска, но и близлежащих районов.



До открытия центра пациентам с хронической почечной недостаточностью на процедуры приходилось ездить из Заинска в Нижнекамск. Больным людям приходилось три раза в неделю выезжать за 60 км и тратить на дорогу от полутора до двух часов, причем сама процедура гемодиализа длится четыре часа.



На сегодняшний день в лечебном учреждении созданы все условия для комфортного пребывания пациентов во время процедуры гемодиализа. Два диализных зала оснащены телевизорами, индивидуальными наушниками, диализными креслами с пультом управления, индивидуальными столиками. При лечении больных будет использоваться расходный материал японского производства.





В настоящее время центр посещают 18 пациентов из Заинска, специалисты работают в две смены.



В центре создано семь диализных мест с возможностью поэтапного увеличения до 11 единиц. На данное время центр способен принять 42 пациента. При увеличении числа гемодиализаторов до 11 единиц появится возможность прикрепления до 66 пациентов, что покроет потребность в заместительной почечной терапии Заинского и Сармановского районов.

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