Минниханов обсудил с главой «Мозер Тим» создание Центра фигурного катания в Татарстане

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с председателем правления общественной организации популяризации и развития фигурного катания «Мозер Тим» Ниной Мозер, обсудив вопросы развития спортивной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Обсуждались вопросы развития в регионе спортивной инфраструктуры, которая способствовала бы дальнейшему развитию такого вида спорта, как фигурное катание», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее было объявлено, что в Татарстане обсуждается возможность создания Центра фигурного катания – нового ледового дворца с академией, где будут полноценно тренироваться и готовиться фигуристы. Предполагалось также, что к реализации проекта будет привлечена Нина Мозер – одна из авторитетных и результативных тренеров современного фигурного катания.

На встрече Рустама Минниханова с Ниной Мозер в Доме Правительства РТ присутствовали вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, министр спорта республики Владимир Леонов и другие официальные лица.

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