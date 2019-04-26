В Набережных Челнах во время отопительного сезона сетевики устранили 68 повреждений

(Набережные Челны, 26 апреля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Этой зимой сетевикам пришлось устранять 68 порывов на трубопроводах Автограда, сообщил директор филиала «Татэнерго» — предприятия «Набережночелнинские тепловые сети» Айрат Зайнуллин на пресс-конференции, посвященной подведению итогов отопительного сезона.

По словам Зайнуллина, в нынешний отопительный сезон средняя температура воздуха составила 3,7 градуса ниже нуля. Прошлая зима была холоднее, среднесуточная температура держалась на уровне минус 4,4 градуса.

Самая низкая температура в этом году зафиксирована 5 февраля, когда столбик градусника опустился до минус 20,7 градуса. Самым же холодным месяцем стал январь: средняя температура составила минус 11,5 градуса, в прошлом году январский «среднячок» держался на уровне минус 10,1 градуса.

«Тепло потребителям поставлялось без задержек. Гидравлический и температурный режим выдерживался. В отопительный сезон сетевикам пришлось устранять в срочном порядке 68 порывов. В прошлый сезон было 63 случая срочного ремонта повреждений в отопительный сезон», — сообщил Зайнуллин.

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