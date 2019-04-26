Объявлен прием заявок на участие в Национальной премии «Семейная реликвия»

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). До 31 июля 2019 года принимаются заявки на участие в Национальной премии за вклад в сохранение и развитие семейного культурно-исторического наследия «Семейная реликвия», сообщают организаторы.

Присуждение статуса лауреата Национальной премии является составной частью Всероссийского форума «Крепка семья — сильна Россия».

«Проводимые в его рамках мероприятия нацелены на развитие национальной идентичности, объединение всех слоев нашего общества на основе традиционных нравственных ценностей», — говорится в сообщении.

Награждение лауреатов Национальной премии пройдет на торжественной церемонии, приуроченной ко Дню народного единства в ноябре 2019 года в Москве.

Премия присуждается по восьми номинациям, в том числе:

1) «Помним. Гордимся. Храним» — победителям Всероссийского конкурса творческих проектов учащихся, студентов и молодежи «Моя семейная реликвия»;

2) «Хранители времен» — гражданам и семьям за бережное сохранение семейных духовных ценностей, традиций и реликвий, создание семейных музеев и экспозиций, активную общественную работу по воспитанию детей и молодежи;

3) «За вклад в развитие семейной культуры» — творческим коллективам учреждений образования и культуры за популяризацию семейных ценностей и традиций, активную работу по укреплению института семьи, организацию выставок семейных реликвий и др.;

4) «Общественная поддержка семейным духовным ценностям» — некоммерческим организациям, их руководителям и сотрудникам за активную работу по популяризации традиционных семейных ценностей, вклад в укрепление института семьи, содействие сохранению семейных реликвий, использование их потенциала в воспитании юных россиян.

С положением и подробной информацией о премии можно ознакомиться на официальном сайте www.relikvija.ru.

Заявки номинантов высылаются по адресу: premiyasr2018@gmail.com.

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