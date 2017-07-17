Министр спорта РТ примет участие в праймериз «Единой России»

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Министр спорта Татарстана Владимир Леонов планирует принять участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» на выборах в Госсовет Татарстана. Документы кандидата сегодня были зарегистрированы в региональном исполкоме партии.

«Осенью состоятся новые выборы в состав Государственного Совета Республики Татарстан. Этот состав совета будет на протяжении нескольких лет работать и вырабатывать нормативно-правовые акты, принимать политические решения по важным и актуальным проблемам и вопросам. Моя миссия будет связана с оздоровлением нации, вопросами популяризации физкультуры, спорта и здорового образа жизни среди населения», – сказал Леонов после подачи документов.

По словам министра, в ходе дебатов он также планирует поднять вопрос работы с тренерскими кадрами. «Необходимо сделать так, чтобы максимальное количество молодых людей приходили в спортивные секции», – рассказал Леонов.

Министр напомнил, что в национальных проектах Президентом страны Владимиром Путиным была поставлена задача к 2024 году прийти к показателю: 55% населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

«Это большая задача, большой вызов для нас всех, я уверен, с которым мы в Татарстане справимся, потому что у нас есть общее понимание, но для того, чтобы это все прошло легитимно, гибко, комфортно для всех, необходимы подобного рода мероприятия», – считает Владимир Леонов.

Накануне вечером в Татарстане был зарегистрирован 201 кандидат. Решение о регистрации кандидатов принимается на заседании оргкомитета по проведению предварительного голосования в республике.

Единый день предварительного голосования в Татарстане, а также в других регионах России, где этой осенью предстоят выборы, пройдет 26 мая. По его итогам будет сформирован список кандидатов в депутаты в Государственный Совет Республики Татарстан от партии «Единая Россия».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.