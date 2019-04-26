Фарид Мухаметшин призвал членов АвтоРетроКлуба-21 достойно представить автомобили на Параде Победы

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Члены АвтоРетроКлуба-21 представят свою технику на Параде Победы. Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин призвал представителей клуба серьезно подготовиться к предстоящему празднику, чтобы достойно презентовать ретроавтомобили. Об этом глава парламента заявил на собрании АвтоРетроКлуба-21, посвященном открытию нового автосезона, сообщает пресс-служба парламента республики.

Члены клуба на заседании обсудили план мероприятий на предстоящий сезон. Так, в честь праздника Весны и труда они примут участие в ретросубботнике в казанском парке Урицкого, а также в Параде Победы 9 мая. В середине лета представители АвтоРетроКлуба-21 отправятся в автопробег по городам Татарстана. Интересные мероприятия запланированы и на осенний и зимний период.

«Фарид Мухаметшин призвал членов клуба творчески подойти к презентации ретроавтомобилей на различных мероприятиях», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Об итогах работы клуба в прошедшем сезоне рассказал председатель правления АвтоРетроКлуба-21 Айдар Ибатуллин. По его словам, в течение года проведены лекции в учебных заведениях и организациях об истории автомобилестроения в Татарстане. Докладчик заметил, что с каждым годом усиливается взаимодействие членов клуба с коллегами из других регионов.

Кроме того, по инициативе клуба была издана книга «Казань автомобильная ХХ век», которая теперь является их визитной карточкой. В издании повествуется об истории автомобилизации Казани, Казанской губернии, ТАССР.

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