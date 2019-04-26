В аэропорту «Казань» в багаже пассажира обнаружили монеты времен Третьего рейха

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Татарстанские таможенники обнаружили в багаже пассажира монеты времен Третьего рейха, сообщили в пресс-службе таможни.

«В аэропорту "Казань" в багаже 39-летнего татарстанца, прибывшего из Стамбула, обнаружили монеты из металла серебристого цвета, предположительно времен Третьего рейха», – рассказали в таможне.

Среди изъятого оказались 20 экземпляров номиналом 5 рейхсмарок 1936, 1937, 38 и 39 года выпуска, 15 монет номиналом 2 рейхсмарки 1937, 38 и 39 года. На аверсе монет изображен профиль Пауля фон Гинденбурга, его имя отчеканено готическим шрифтом. На гурте монет написано «Gemeinnutz geht vor Eigennutz», а на реверсе изображена символика Третьего рейха – орел с расправленными крыльями, держащий в лапах дубовый венок со свастикой.

Монеты направлены на экспертизу для идентификации товара, определения и отнесения их к группе культурных ценностей, а также определения их стоимости.

В таможне Татарстана напоминают, что при ввозе товаров существуют стоимостные ограничения – стоимость беспошлинного ввоза не должна превышать 10 тысяч евро.

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