Эльмира Зарипова поздравила Героя Советского Союза Бориса Кузнецова с Днем Победы

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). В гости к почетному жителю Лаишевского района, Герою Советского Союза Борису Кузнецову приехали глава района Михаил Афанасьев и министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, пишет «Камская новь».

Почетные гости поздравили Бориса Кирилловича с предстоящим Днем Победы и Пасхой, пожелав ему здоровья, благополучия и хорошего настроения. Эльмира Амировна зачитала поздравление и вручила подарок от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова. Супруга Героя Альфия Султановна также получила презенты. Борис Кузнецов на правах хозяина поздравил Эльмиру Зарипову с прошедшим днем рождения.





По словам министра труда, занятости и социальной защиты РТ, в республике на сегодняшний день проживают 1233 ветерана Великой Отечественной войны.

Михаил Афанасьев отметил, что у подрастающего поколения есть уникальная возможность вживую пообщаться с человеком-легендой, который внес личный вклад в Победу над фашистскими захватчиками.

Борис Кириллович заявил, что счастлив проживать в Татарстане и Лаишевском районе, в частности. К 74-й годовщине Великой Победы он пребывает в боевом расположении духа и готов участвовать в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате.

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