Татар-информ

26 апреля 2019, 13:58

Наука и образование

Рафис Бурганов провел для школьников Казани «Урок без стресса»

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Наука и образование

Рафис Бурганов провел для школьников Казани «Урок без стресса»

Фото: архив/Рамиль Гали

На открытом уроке семиклассники 170-й школы смогли задать министру образования и науки РТ интересующие их вопросы.

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Глава Минобрнауки Татарстана Рафис Бурганов сегодня провел для семиклассников в школе № 170 Казани открытый урок. На мероприятии под названием «Урок без стресса» учащиеся получили рекомендации по успешной сдаче проверочных работ и экзаменов, задали волнующие их вопросы.

«По всей России проходит такая антистрессовая акция, чтобы научить наших детей справляться со сложными ситуациями. Это не однодневный процесс, но чем раньше детей к ним подготовить, тем легче будет им в будущем. Нужно объяснить, что стресс – явление побеждаемое, что бывают разные моменты, но всегда есть определенные решения. Сложные ситуации – это не обязательно экзамен, это могут быть, например, какие-то соревнования. Но в любой ситуации, где дети могут испытывать стресс, они должны уметь быстро с ним справляться. И здесь опыт старших товарищей им поможет», – объяснил журналистам министр образования и науки РТ цель открытого урока.

Школьники получили не только различные советы, но и смогли задать Рафису Бурганову интересующие их вопросы. Так, учащиеся поинтересовались мнением министра о необходимости школьной формы, проведении ОГЭ и ЕГЭ, системе образования других стран и бывшего Советского Союза. Кроме того, были заданы вопросы личного характера. Например, семиклассникам было интересно, кем хотел стать в детстве глава Минобрнауки РТ, а также они попросили его рассказать о своих школьных годах.

Отвечая на вопрос о ЕГЭ, Рафис Бурганов заметил, что сам два раза сдавал пробный госэкзамен по русскому языку. Он также посоветовал школьникам не использовать шпаргалки во время экзамена, потому что в аудитории, где проходит ЕГЭ, ведется видеонаблюдение. «Спортсмен растет во время соревнований. Во время экзаменов вы растете, приобретаете навыки, которые пригодятся вам в определенных жизненных ситуациях», – подчеркнул министр.

Затем глава Минобрнауки РТ высказал свое мнение о профессии учителя. «Это очень тяжелый труд. Учитель должен говорить на одном языке с учениками. Если педагог начнет их понимать, то всегда будет успевать за теми процессами, которые происходят в современном мире, – отметил он. – Все-таки, на мой взгляд, в школе хозяином должен быть учитель, и он должен нести огромную ответственность за тех, кого выпускает. А ученик должен понимать свою ответственность перед обществом и осознавать, что учиться, прежде всего, нужно для себя, своего будущего».

«Надо быть разносторонними, не уделять внимание только одному предмету или отрасли. Надо успевать и учиться, и играть, заниматься спортом, творчеством. Чем больше навыков вы освоите, тем конкурентоспособнее будете», – добавил министр.

К школьникам также обратилась главврач городской детской поликлиники № 7 Казани Таиса Чернова. «Вы уже успешные люди, личности, знаете, как смотреть на мир. Вы должны быть стрессоустойчивыми, чтобы добиться успехов. Школа, учеба – это замечательно. Но выйдя из школы, не забывайте побегать, попрыгать, встретиться с друзьями. Человек должен отвлекаться от той проблемы, которая над ним постоянно висит. Не бойтесь кричать, смеяться, выплескивайте свои эмоции – это нормально. Надо выпускать энергию. Экзамены – не самое страшное в жизни», – рекомендовала она учащимся.

Своими советами по подготовке к ЕГЭ поделилась первокурсница КГАСУ Анастасия Андреева, которая в прошлом году прошла экзаменационные испытания и сдала русский язык на 100 баллов. «При подготовке к экзамену уделяйте время решению КИМов. Покупайте проверенные решебники, а не первые увиденные, почитайте отзывы. Не ленитесь, читайте справочные материалы. Выбирайте предмет по своему желанию. Соответственно нужно определиться со сферой, с которой хочешь связать жизнь. Тогда результаты будут лучше», – посоветовала девушка. 

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