Минобрнауки РТ закупит татарских говорящих кукол для дошкольников на 7 млн рублей

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). Министерство образования и науки РТ закупит 4 тыс. говорящих кукол для детей дошкольного возраста на 6,9 млн рублей. Об этом стало известно из тендера на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

«Материал, из которого изготовлена кукла: руки и голова выполнены из ПВХ пластизоля, туловище и ноги из пластмассы. Цвет материала, из которого изготовлена кукла: телесный. Высота куклы: не менее 43 см. Кукла устойчива в вертикальном положении. Части тела куклы (голова, руки, ноги) подвижные. Волосы прошиты по всей поверхности головы, материал — синтетическое волокно», — говорится в техническом задании закупки.

Новые «игрушки» будут стоить 1,7 тыс. рублей каждая. Куклы смогут приветствовать детей, представляться, говорить: «В Татарстане дружно живут люди разных национальностей: татары, русские, чуваши, удмурты, мордва и другие», а также общаться на татарском.

Из общего количества 640 кукол направятся в дошкольные учреждения Казани, 246 отправят в Набережные Челны и остальные 3 тыс. кукол распределят по муниципалитетам республики. Преимущества в закупке предоставляется организациям людей с ограниченными возможностями здоровья.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.