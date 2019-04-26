Казанские парки и скверы обработают от грызунов и клещей до 30 апреля

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). В парках и скверах Казани началась дератизация — обработка от грызунов и акарицидная обработка от клещей, закончить работы планируется до 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Обработку уже завершили в парках имени Горького, «Черное озеро», «Калейдоскоп», Лядском саду, сквере имени Тинчурина и Горкинско-Ометьевском лесу.

«В ближайшее время от вредителей и опасных насекомых обработают парк „Континент“, площадку возле Центра семьи „Казан“ и парк Победы», — говорится в сообщении.

Кроме того, в мэрии напомнили, что 27 апреля на территории общественных пространств Казани пройдет субботник, в котором могут принять участие все желающие.

Так, уборка пройдет в ЦПКиО им. Горького, Лядском саду, в парках «Крылья Советов», «Сосновая роща», «Континент», а также на бульваре по ул. Фучика и на набережной озера Кабан.

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